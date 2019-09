Sensi porta l’Inter a punteggio pieno

Di:

L’Inter sfrutta il pareggio della Juventus e balza da sola in vetta alla classifica, a punteggio pieno dopo tre giornate. Anche domani i nerazzurri resteranno certamente primi da soli, visto che l’unica squadra che potrebbe raggiungerli è il Torino, impegnato col Lecce lunedì sera.

La squadra di Conte parte forte e colpisce un palo con Politano. Al 35′ arriva l’episodio che indirizza il match, l’espulsione, dopo ricorso al Var, di De Paul per uno schiaffo a Candreva. Poco prima dell’intervallo il gol che decide la partita, un colpo di testa in tuffo di Sensi su perfetto traversone di Godin. In apertura di ripresa l’Udinese potrebbe pareggiare con Lasagna, sul quale Handanovic compie un miracoloso intervento. Passato lo spavento i padroni di casa cercano a più riprese il raddoppio anche con gli ingressi di Lautaro Martinez e Sanchez, che ha la più ghiotta occasione sotto porta nel finale di gara, sventata da una strepitosa parata di Musso.

Font: lega serie a