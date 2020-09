Cavaliere sbeffeggia Landella: “A proposito dei 4 gatti comunisti…”

Foggia, 15 settembre 2020. “A proposito dei quattro gatti comunisti….. Devo rassicurare il sindaco Landella che alla manifestazione a cui, a suo parere, hanno partecipato solo “quattro gatti comunisti”, erano presenti alcune centinaia di persone, tra cui tantissimi giovani che del comunismo a stento ne hanno sentito parlare; ed ancora molti altri cittadini, di tutte le età, che, con estrema dignità e senso civico, hanno inteso manifestare, in modo democratico e composto, il loro dissenso alla manifestazione elettorale tenutasi nell’aula consiliare. Ciò che ha colpito è stato il tono irriguardoso ed offensivo che il sindaco ha adoperato nei confronti dei partecipanti; occorre ricordargli che è il sindaco di tutti i cittadini ed espressioni da cui trapela disprezzo e derisione sono a dir poco deprecabili, per non dire altro, se “urlate” da un primo cittadino. Il confronto, anche se aspro, e la protesta civile sono il sale della democrazia, le offese ed il dileggio sono l’emblema e l’essenza del profondo degrado che caratterizza la politica di oggi“.

Lo dichiara sui social Pippo Cavaliere consigliere comunale di Foggia.