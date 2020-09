Deposito gpl a Manfredonia. Ufficiale “Non risulta alcuna rinuncia dell’Energas al MISE”

(STATOQUOTIDIANO). Manfredonia, 15 settembre 2020. Alla data dell’11 settembre 2020, non risulta alcuna rinuncia formale dell’Energas SpA di Napoli, presentata al MISE di Roma, relativamente al progetto per l’installazione di un deposito costiero di stoccaggio di gpl in agro di Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

Dunque, le dichiarazioni dell’attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relative alla suddetta rinuncia, non hanno riscontro da un punto di vista di atti formali, di documenti ufficiali.

Di fatto, il procedimento presso il Mise non è dunque stato ritirato e pertanto archiviato.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it