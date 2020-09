E’ di Manfredonia la Top Model più giovane del Mondo

Nasce a Manfredonia (Foggia) il 26 Luglio del 2004. Valentina Corvino è una ragazza dalla bellezza semplice pulita e raffinata, ma Valentina è anche determinata, sicura di sé, con tanto talento dentro. Proviene da una famiglia umile, come tante altre. Mamma casalinga e papà panettiere e pizzaiolo, una sorella e fratello più piccoli. Attualmente è una modella dell’Agenzia Major di Guido Dolci.

La modella sente di seguire la sua vocazione e la famiglia decide così di affidarla ai Manager personali DSML (Daniele Salvatore e Marta Losapio), i quali decidono di far partecipare la ragazza al concorso di bellezza World Top Model di Fiore Tondi. Viene in questa occasione selezionata tra 55 finaliste di tutta Italia e comincia così la sua scalata al successo, sfilando per Cavalli e lavorando nel suo Show Room a Milano.

Fonte: corrieredellospettacolo