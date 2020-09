(STATOQUOTIDIANO) Manfredonia, 15 settembre 2020. Deposito costiero per lo stoccaggio di gpl in agro di Manfredonia, a cura dell’Energas SpA: quasi alla scadenza dei termini previsti, anche il Comune sipontino ha dato mandato per appellare agli avvocati del I grado, relativamente al ricorso in Consiglio di Stato contro la pronuncia del TAR, relativa alla VIA ambientale, emanata dal Ministero dell’Ambiente e del territorio, di concerto con il MIBACT, con parere positivo alla richiesta di Energas.

Lo apprende StatoQuotidiano.it da raccolta dati ufficiale.

“Ad oggi non risulta alcuna rinuncia formale al MISE da parte della società proponente”. Si ricorda nuovamente che, alla data dell’11 settembre 2020, non risulta alcuna rinuncia formale dell’Energas SpA di Napoli, presentata al MISE di Roma, relativamente al progetto in questione.

Avvocato Cinzia Barbetti a StatoQuotidiano “E’ un’impresa già storica”. “Sono molto soddisfatta”, dice a StatoQuotidiano l’avvocato originaria di Manfredonia, Cinzia Barbetti, che segue il ricorso in questione per la LIPU con il colleg Leonardo Cristallini, entrambi del foro di Lucca. “Con la scelta del Comune di Manfredonia del mandato per il ricorso, si è scelto di proseguire con la linea della coerenza, e di vicinanza alla comunità di Manfredonia. Questa vicenda è già storica. E’ già nella storia, anche se non è ancora finita. E’ già un’impresa perché si è deciso di continuare tutti compatti. Siamo onorati per questa decisione, per il ruolo che stiamo svolgendo, al di là del risultato finale, per il quale siamo molti fiduciosi”.

“I proclami dei politici? Servono sempre gli atti, i documenti ufficiali, diversamente parliamo di proclami, non utili alla vertenza. Io faccio l’avvocato e non il politico, e credo che l’unica metodologia di lavoro sia quella degli atti ufficiali”. “Abbiamo avuto un ‘buon naso’ – conclude l’avvocato Barbetti – non abbiamo atteso alcuna dichiarazione delle parti, abbiamo presentato il ricorso a prescindere, fiduciosi nella vittoria finale”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT