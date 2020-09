Fitto “Vicenda Gino Lisa imbarazzante: finanziamento del 2011, Emiliano ha dormito”

Foggia, 15 settembre 2020. “Quello che sta facendo Emiliano in questi giorni è ridicolo. In questi anni, di infrastrutture per la Puglia ce ne sono state zero. E poi: il finanziamento dell’aeroporto di Foggia fu inserito nella delibera del Cipe n.62/2011, portata durante la mia presidenza, per un importo pari a 14 milioni di euro. La realizzazione dei lavori avrebbe dovuto essere completata entro il 2015, e ora, dopo anni in cui ha dormito, che fa Emiliano? Passerella sulla pista, a pochi giorni dalle elezioni: ridicolo”. Così il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, nel corso dell’incontro “Quale Regione, quali prospettive per la Provincia di Foggia”, svoltosi stamani, all’hotel Cicolella di Foggia.

Come preannunciato, l’attuale presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria, Raffaele Piemontese, domani, saranno sul cantiere dell’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia per la conclusione dei lavori di prolungamento della pista.