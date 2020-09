Foggia, colpi di pistola in zona Asi: trovati 7 bossoli

(Gazzetta del Mezzogiorno) È avvolto da un alone di mistero il ritrovamento di sette bossoli caricati a salve in una strada chiusa della zona industriale (Asi) alla periferia di Foggia. A quanto si apprende da fonti interne alla Polizia, l’altra notte una guardia giurata in servizio in un’azienda della zona ha udito alcuni colpi di pistola e il rumore di un’auto che si allontanava. Ha dato l’allarme alla Polizia e gli agenti intervenuti hanno recuperato i sette bossoli. Fonte: GdM