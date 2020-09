Girano nei condomini ragazzi che dicono di essere di Amgas blu, ma non è vero

Foggia, 15 settembre 2020. Stanno girando in questi giorni nei condomini di Foggia alcuni ragazzi che dicono di essere di Amgas Blu per accertarsi che sia stata applicata correttamente la tariffa. In genere si presentano davanti alla porta di casa di mattina. Chiedono: “Mi fa vedere l’ultima bolletta, dobbiamo fare dei calcoli. Ma lei ha Amgas Blu o Enel Energia?”.

La notizia si è diffusa anche in alcuni gruppi sui social, e si è riscontrato che questa visita dei presunti ragazzi dell’ Amgas Blu è stata ricevuta da più persone. Alcuni utenti hanno già fatto varie segnalazioni all’azienda e, quanto al riscontro della tariffa, si tratterebbe di una truffa.