Her: “La tragedia di Caivano mi ha spaccato il cuore, anch’io vittima di violenze”

Manfredonia, 15 settembre 2020. H.E.R. al secolo Erma Pia Castriota, nata Ermanno, racconta a La Stampa la sua storia a vent’anni dalla transizione. Il fenomeno del “misgendering”. La prima cantautrice e violinista italiana trans. Una serie di parole declinate ora al femminile ora al maschile che descrivono soltanto una persona. Unica. Al di là del genere. Lei è stata la prima cantautrice e violinista in Italia ad aver compiuto il percorso di transizione quasi vent’anni fa, nel 2004. Da allora, quando era ancora un giovane uomo non accettato al Festival di Sanremo perché “improponibile”, sembra non essere passato neanche un giorno.