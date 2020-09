Lucia Battista “Grazie Mattinata: avanti con determinazione, concretezza e volontà”

Mattinata, 15 settembre 2020. Grande partecipazione al comizio pubblico della lista civica Destinazione mattinata, svoltosi lo scorso 12 settembre 2020.

Tanti i temi trattati nel corso della serata, come emerge da una nota stampa:

LA VOLONTÀ di non rimanere inerte di fronte al destino di questa comunità. LA VOLONTÀ di poter contribuire al futuro di questo territorio facendo sintesi e raccogliendo il bagaglio di conoscenze, esperienze, professionalità, spirito d’iniziativa di una squadra che vada oltre i candidati della lista e si estenda a tutti i cittadini, le realtà associative, gli operatori commerciali, turistici, artigianali ed agro/pastorali che daranno sostegno al nostro percorso politico.

LA VOLONTÀ di essere attore di una stagione che tragga linfa e slancio non da slogan vuoti, ma che abbia i propri capisaldi nei valori del lavoro e dell’impegno. gli unici capaci di portare risultati.

Alla parola coraggio, troppo spesso pronunciata a sproposito in questa piazza ed in quella virtuale, io preferisco la parola RESPONSABILITÀ’. RESPONSABILITÀ’ di farmi carico delle problematiche irrisolte di questo paese. RESPONSABILITÀ’ di essere punto di riferimento della cittadinanza. RESPONSABILITÀ’ di parlare con onestà ai miei concittadini, rifuggendo da slogan e retoriche d’attacco. RESPONSABILITÀ’ di trovare gli strumenti e le professionalità per assicurare prospettive serie di sviluppo a questo territorio. RESPONSABILITÀ’ di essere esempio con la mia vita pubblica e con la mia vita privata. RESPONSABILITÀ’ di essere guida del proprio paese e non delle proprie ambizioni personali. Da me e dall’amministrazione che avrò l’onore di guidare avrete SERIETÀ E IMPEGNO, VOLONTÀ E DETERMINAZIONE.

Dalla mia amministrazione avrete ATTENZIONE E COERENZA. In me avrete una persona abituata a dire le cose per come sono. Capace di dire SI se riconosco la bontà di una decisione ma capace anche di dire NO, se le condizioni non permettono alcune scelte o impediscono alcuni impegni. In me avrete una persona abituata a FARE SQUADRA, ad ascoltare, ad avere l’UMILTÀ di approcciarmi ai problemi con lo spirito fattivo di chi ritiene prioritari lo studio e l’approfondimento, di chi ritiene che da soli si è più deboli che in gruppo, che solo attraverso un lavoro di effettiva partecipazione e coinvolgimento possono trovarsi soluzioni, spunti, idee capaci di dare vero e reale impulso alle prospettive di questo paese”.

“DA ME AVRETE SOBRIETÀ’”, ha detto la candidata a sindaco Lucia Battista.

“Nelle scorse settimane abbiamo avviato un programma di incontri con le principali realtà associative, sociali, economiche e con tanti singoli cittadini che hanno voluto far sentire la propria partecipazione ed il proprio sostegno al percorso che abbiamo intrapreso. Questi incontri sono serviti a recepire istanze, problematiche ma anche idee e suggerimenti che sono andati ad arricchire il programma amministrativo che abbiamo consegnato all’Ente Comunale all’atto della presentazione della nostra candidatura. Abbiamo dato vita agli “INCONTRI DI QUARTIERE”, che sono serviti in primis a me stessa per fare il pieno dell’entusiasmo e dell’emozione che ci avete trasmesso, a rafforzare il mio IMPEGNO a favore di questa comunità”.

“Lo scopo è stato quello di incontrarvi, ascoltarvi e raccontarvi cosa vogliamo costruire per questo paese, di stabilire un contatto con voi, di raccogliere l’aiuto, le proposte, le richieste di quanti di voi hanno maggiore ritrosia a partecipare ad un’assemblea pubblica. Un nuovo modo di interpretare l’idea di amministrazione comunale, che dovrà avere sì il compito di guidare il paese verso obiettivi di crescita e di miglioramento ma che dovrà anche essere prossimo al cittadino, che dovrà SAPER ASCOLTARE e fare tesoro del serbatoio di competenze, conoscenze e capacità diffuse nel nostro tessuto territoriale”.

“L’ASCOLTO DEL CITTADINO È FONDAMENTALE, crea condivisione e consenso sugli obiettivi di fondo, riduce i conflitti e aumenta l’efficacia delle soluzioni. Ed è per questo che, abbiamo deciso che questi incontri di quartiere non rimarranno confinati a questa campagna elettorale ma saranno periodici e calendarizzati. Incontri che vivremo come momento di confronto con ciascuno di voi. Come mezzo per riscontrare criticità e problematiche, al fine di indirizzare in maniera più efficace la nostra azione amministrativa. Così voglio che si caratterizzi l’amministrazione che avrò l’ONORE e l’ONERE di guidare, un’amministrazione ATTENTA AI PIÙ DEBOLI, a quanti vivono situazioni di difficoltà sociale, economica, un’amministrazione che vorrà e dovrà parlare alla cittadinanza in maniera schietta e sincera, promettendo impegno e determinazione. Questa la principale scommessa che potrete fare su di noi”.

“Il nostro IMPEGNO e la nostra DETERMINAZIONE. IL NOSTRO PROGRAMMA, di cui sono ORGOGLIOSA. Di cui difendo il lavoro di analisi e di sintesi fatto da quanti finora, con la propria professionalità e la propria dedizione, hanno voluto contribuire con me a questo sforzo comune. I vari settori dell’amministrazione comunale non dovranno operare come compartimenti stagni, ma dovranno essere strettamente interrelati gli uni agli altri nella consapevolezza che lo sviluppo urbanistico è propedeutico a quello turistico, che un settore turistico forte è in grado di generare riflessi sull’intero sistema occupazionale e, quindi, di migliorare il contesto sociale in cui viviamo, che politiche di sostenibilità ambientale e di sviluppo agricolo sono la base per un modello economico sano e virtuoso”.

“Con riferimento al settore urbanistico e lavori pubblici esso dovrà rappresentare uno dei cardini delle prospettive di sviluppo economico – sociale del nostro territorio. L’attivazione di interventi strutturali e di scelte strategiche lungimiranti rappresenterà l’obiettivo di fondo della nostra azione politica”.

Attivazione di tutte le azioni necessarie al completamento della rete fognaria della Piana

Approvazione del Piano Urbanistico Generale (il PUG), come strumento di corretta e adeguata pianificazione del territorio.

Riqualificazione del centro urbano e del centro storico, come obiettivi di fondo del nostro impegno nel settore.

Riqualificazione e messa in sicurezza di “Viale Don Salvatore Prencipe”.

Intervento di riqualificazione dell’area portuale, che tenga conto sia delle peculiarità esistenti in loco, con la prosecuzione collegamento pedonale con l’area portuale e la realizzazione di un porto di tipo “green”, con riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali.

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e geomorfologico.

Piano Comunale delle Coste.

“È nostro proposito, se le condizioni economiche e tecniche lo renderanno possibile, adoperarci in ogni modo per procedere alla RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX CENTRO SOCIALE CON LA DEMOLIZIONE DELLO STESSO E LA RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA dedicata ad ospitare gli uffici comunali. Una struttura con caratteristiche di sostenibilità ambientale ed energetica e di accessibilità per tutti (bambini, anziani, persone con disabilità). Un UNICO POLO AMMINISTRATIVO possa favorire un’azione più coordinata e più coesa della complessiva azione comunale e possa permettere al cittadino di interfacciarsi in maniera più semplice e più efficiente con gli uffici comunali.

L’attuale sede di PALAZZO BARRETTA, data la sua posizione di assoluta centralità, potrebbe diventare luogo di rappresentanza, per ospitare mostre, convegni, oltre che gli importantissimi reperti archeologici di Monte Sacro e Monte Saraceno. Sempre a PALAZZO BARRETTA avrà sede l’UFFICIO DEL TURISMO, che acquisirà una collocazione centrale nell’ambito delle complessive politiche di rilancio turistico che metteremo in campo”.

“Il SETTORE TURISTICO, importantissimo per il nostro paese, dovrà trovare una propria centralità nelle politiche dell’ente comunale. Mattinata deve poter vivere di turismo lungo tutto l’arco dell’anno. Occorre che MATTINATA abbia finalmente e realmente un’identità turistica.

Creazione di un tavolo permanente con operatori turistici.

Promozione di attività di formazione nei confronti del personale del settore.

Definizione di una chiara identità turistica territoriale.

Attivazione di sistematici interventi di manutenzione, recupero e miglioramento del decoro del nostro centro urbano.

Razionalizzazione e pianificazione dell’utilizzo delle risorse rivenienti dalla tassa di soggiorno.

Promozione di forme differenti di turismo, che esulino da quello meramente balneare.

Definizione di un programma di eventi distribuito sull’intero arco annuale.

Con riferimento al SOCIALE i tempi che viviamo, richiedono uno sforzo di concertazione, di programmazione e di coinvolgimento di tutti gli attori del nostro tessuto sociale, in prevalenza delle realtà del mondo associativo con cui negli scorsi giorni abbiamo avuto proficui incontri”.

“Occorre lavorare, concittadini, tutti insieme, perché fenomeni di DEVIANZA, VIOLENZA, BULLISMO trovino un argine comune. Un argine costruito sui valori di COSCIENZA CIVILE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ’, SOLIDARIETÀ’, CRESCITA CULTURALE, EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA DI CUI IL NOSTRO TERRITORIO E’ LA MASSIMA ESPRESSIONE. Negli incontri fatti con le associazioni è emersa l’assoluta necessità di DOVER operare insieme: istituzioni e associazioni tutte quindi sicuramente si al TAVOLO PERMANENTE CON LE RAPPRESENTANZE ASSOCIATIVE”.

“Ancora il SETTORE AMBIENTALE. Il nostro territorio si contraddistingue per un patrimonio ambientale e naturalistico di rara bellezza. All’amministrazione comunale spetta il compito di valorizzarlo e preservarlo, riservando particolare impegno ai temi della sostenibilità e dell’equilibrio ambientale.

Manutenzione sistematica del patrimonio agro/forestale in particolare con riferimento alla pulizia e manutenzione di percorsi e aree, miglioramento boschivo, recupero delle cisterne. OCCORRERÀ’ GARANTIRE L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AGLI ALLEVATORI!

Promozione di opportunità di business e di impresa da collegare alle attività tradizionali legate in particolare alla coltura dei prodotti tipici.

Ripensamento del servizio di raccolta differenziata individuando la formula economica che riesca a contemperare l’efficacia del servizio con la riduzione dei costi (TARI).

Creazione di un’apposita struttura (anche in collaborazione con imprese private) per la trasformazione dei residui vegetali derivanti dalle attività di potatura delle colture agricole e boschive, attraverso la frantumazione dei residui medesimi.

Questi in sintesi, concittadini, i principali impegni a favore di tale settore. E infine un’attenzione particolare ai GIOVANI DI MATTINATA. Non certo per ordine di importanza, tutt’altro. Loro sono il nostro futuro. Negli scorsi giorni abbiamo dato vita ad una serie di incontri con alcune delle principali realtà associative. Incontri che mi sono serviti per conoscere alcune dinamiche, per approfondire determinate problematiche ed anche per appassionarmi ad alcuni temi. Le associazioni e le varie realtà sociali: un minimo comune denominatore: tanti ragazzi della nostra comunità che attraverso questi formidabili strumenti vogliono far sentire la propria voce, vogliono coltivare i proprio interessi, vogliono esprimere la propria personalità, il proprio ruolo nel mondo. Il mondo giovanile e le nuove esigenze di cui è portatore, devono trovare un POSTO CENTRALE nell’azione amministrativa dell’ente comunale. La promozione della cultura, nelle sue molteplici forme (dalla musica al teatro, dalla poesia all’arte, dalla grafica all’organizzazione di eventi, etc) deve essere finalizzata a rendere i nostri giovani i veri protagonisti di un cambiamento radicale e costituire un argine ai fenomeni di devianza sociale, emarginazione, degrado.

Deve rappresentare un mezzo per far crescere una nuova COSCIENZA CIVILE! Molti ci hanno chiesto, a ragion veduta, SPAZI E LUOGHI DI AGGREGAZIONE. E’ per questo motivo che ritengo occorra valutare la possibilità di TRASFORMARE L’EX SEDE DELLA SCUOLA MATERNA (asilo delle suore) IN UN CENTRO DELLA CULTURA! CINEMA – TEATRO – LETTERATURA – FOTOGRAFIA – DESIGN. UN LUOGO DEDICATO ALLE ASSOCIAZIONI. UN LUOGO DEDICATO AL RECUPERO DELLE NOSTRE TRADIZIONI ARTIGIANALI.

Il futuro della nostra comunità è nelle nostre mani, ma soprattutto sarà nelle loro mani. Nelle mani dei nostri ragazzi che saranno la CITTADINANZA ATTIVA di un domani non molto lontano. È, però, un paese ancora lacerato quello che si presenta davanti a noi. Abbiamo bisogno di un paese che viva nella concordia tra i cittadini, anche nella diversità delle posizioni politiche e delle scelte elettorali. Sono state tante, cari concittadini, le meschinità che hanno tentato di infangare la mia lista, per di più fatte dietro lo schermo dell’anonimato.

È per questo che vivo, io, da NUOVA DELLA POLITICA, con stupore questo modo di far politica vecchio, anzi vecchissimo. Grazie a Dio viviamo in una piccola comunità di circa 6500 persone. Ci conosciamo tutti. E i mattinatesi sanno distinguere le persone perbene e le altre. La storia personale di ciascuno dice ai mattinatesi molto di più del marketing di se stessi con la propria immagine esaltata, gonfiata ed autoreferenziale. E’ con soddisfazione però che ho notato, e voglio sottolinearlo anche a voi questa sera, che gli anonimi estensori di diffamazioni hanno per lo più colpito le persone della mia lista e non hanno preso di mira gli altri. Ma va bene così. Nessuno di coloro che mi sostiene deve usare questi strumenti di diffamazione contro chicchessia! LA DIGNITÀ DELLE PERSONE PER NOI VIENE PRIMA DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE!”.

“No quindi agli slogan vuoti di contenuti e alle prediche incoerenti e faziose. Sì ALLA VERA PACIFICAZIONE! Mattinata ha bisogno di concordia e unità, e se posso utilizzare le parole di Angelo Scola, già arcivescovo di Milano, Mattinata ha bisogno di “VITA BUONA”!

IO, NUOVA DELLA POLITICA, CREDO IN UNA COMPETIZIONE ELETTORALE BASATA SUI TEMI, SULLE PROPOSTE, SU MATTINATA. IO CREDO E HO SEMPRE CREDUTO CHE IL MERITO LAVORATIVO E PROFESSIONALE, LA CAPACITA’ PERSONALE, LO SPIRITO DI SQUADRA SIANO VALORI E NON QUALCOSA DI CUI VERGOGNARSI. IO CREDO CHE QUESTO PAESE POSSA REALMENTE SVOLTARE SE SAPRÀ’ RICONOSCERE LA BONTÀ’ DI UNA PROPOSTA A PRESCINDERE DA CHI NE E’ L’AUTORE! QUESTA È LA PACIFICAZIONE, QUELLA VERA, DI CUI ABBIAMO BISOGNO. Come sindaca, se mi darete fiducia con il vostro voto, mi sentirò legata ai miei cittadini, a tutti i cittadini.

Lo spirito di fazione non mi appartiene per indole e cultura. Dobbiamo badare a ciò che ci unisce: siamo tutti mattinatesi e penso che tutti desideriamo il bene comune e il miglioramento sociale ed economico del paese che Dio ci ha donato. È NOSTRO DOVERE MANTENERE LA BARRA DRITTA SUI TEMI E SULLA CONCRETEZZA, SUL LAVORO E SULLE PROPOSTE. Mattinata ha tutte le potenzialità per avere un futuro di grande sviluppo, fatto di LAVORO, BENESSERE SOCIALE ED ECONOMICO, DI EQUITÀ SOCIALE. Insieme vinceremo questa bella sfida! GRAZIE MATTINATA!”, ha concluso Lucia Battista, Lista civica “Destinazione Mattinata”.