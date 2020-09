“Luigi Palena assolto con formula piena: non ha commesso il fatto”

Bari – Manfredonia, 15 settembre 2020. In seguito all’udienza svoltasi ieri presso la Corte d’Appello di Bari, Luigi Palena, residente a Manfredonia ma nato a San Giovanni Rotondo il 25 agosto 1970, è stato “assolto con formula piena” dal reato di detenzione di arma e dell’agevolazione mafiosa, nell’ambito del procedimento relativo al quadruplice omicidio commesso nelle campagne di Apricena, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria di San Marco in Lamis il 9 agosto 2017.

Il rito abbreviato del dicembre 2019. Lo scorso 11 dicembre 2019, Palena (difeso dagli avvocati Francesco De Vitis, e Pasquale Annichiarico di Oria) era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione, dopo il rito abbreviato, svoltosi presso il Tribunale di Bari (giudice Mattiace). “Il Giudice ha escluso alcun obbligo da parte del Palena di risarcimento del danno alle parti civili, Comune di San Marco in Lamis, Regione Puglia, vedove fratelli Luciani. La detenzione dell’arma è avvenuta in un momento successivo dei fatti correlati alla strage dell’agosto 2017“, così il collegio difensivo a StatoQuotidiano nel dicembre 2019.

Ora l’assoluzione con formula piena, in appello, “per non aver commesso il fatto”. Revocata la misura dei domiciliari, l’uomo è stato rimesso in libertà.

L’arresto (16 ottobre 2018). Attesa per esito procedimento Giovanni Caterino. Come anticipato, l’esecuzione della misura cautelare era stata eseguita il 16 ottobre 2018. I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del Reparto Crimini Violenti del Ros di Roma, con il supporto di quelli della Compagnia di Barletta, avevano infatti eseguito nei confronti di due indagati, Giovanni Caterino, cl. ’80, e Luigi Palena, cl. ’70, entrambi di Manfredonia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Caterino era stato accusato di concorso nel quadruplice omicidio e di detenzione e porto delle armi utilizzate per il delitto, entrambi di detenzione e porto di altre due armi. Le indagini si sono sviluppate su piani diversi ed infatti sono state affidate ad un pool di magistrati della D.D.A. di Bari e a diversi organi dell’Arma dei Carabinieri, che hanno battuto i vari percorsi investigativi: in particolare il Comando Provinciale di Foggia ed il Reparto Crimini Violenti del R.O.S. di Roma, che hanno potuto contare anche sul generoso supporto del Comando Provinciale di Bari, con l’importante contributo della Compagnia Carabinieri di Barletta.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS STRAGE SAN MARCO