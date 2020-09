Manfredonia, 12 settembre 2020. Quella benedetta voglia di tornare a giocare,dopo tanti mesi di stop forzato, ha dato il “la” allo staff della nostra società nelle persone di Vincenzo e Fabio Ferraretti con Rino Olivieri e con il prezioso supporto del vulcanico Maurizio Stagnì della Mediterranea BK Cerignola all’organizzazione della prima di tre tappe dello Stretball Lega MTVF, torneo 3×3 senior e Under18. Hanno preso parte alla competizione dieci squadre che, dal pomeriggio sino a sera inoltrata, nel rispetto delle norme anti-Covid, si sono incrociate sul Virtus Summer Camp messa disposizione dalla nostra Società.

Tra i partecipanti anche il “nostro” Virtussini Alessio Di Simone che nelle passate stagioni ha militato in A2 con la Virtus Roma, in serie B con il Lecco e quest’anno sarà con la Vigor Matelica in C Gold oltre ad Armando Radeglia, Coach delle Giovanili del Frassati-Stella Verde San Giovanni Rotondo e Alessandro Ferraretti con Aldo Virgilio che vantano due campionati di C Gold all’attivo con l’Angel Manfredonia.

Graditissima la presenza tra i Senior di due quote rosa del basket foggiano che militano in serie B con la Nuova Matteotti Corato: le bellissime e grintosissime Alessandra Caccavo e Roberta Ferraretti.

Si ė aggiudicata la vittoria negli Under18 la squadra formata dai ragazzi della Libertas-Fenice Foggia (De Lallo, Livini, Morelli e Tancredi) che hanno battuto in finale i Virtussini Grosso, Mancini, Mazzotta e Sebastio. Per la categoria Senior, la vittoria ė andata ai “Basilico” ( Di Simone,Ferraretti Alessandro e Rossi)che se la sono giocata contro i “Vincenti di Prima”: Di Franco, D’Uffizi(vincitore anche della gara dei tiri da tre)e Giuliani Vogliamo ringraziare la Pizzeria “I Gemelli Diversi” che ha creduto in questa manifestazione, organizzata a Foggia per la prima volta, supportandoci. Il grazie più grande, però, va sicuramente a tutti i partecipanti che ci hanno regalato una giornata diversa da quelle degli ultimi mesi, una giornata di quelle che piacciono a noi passata con quella meravigliosa palla a spicchi sul nostro campo da basket e che ci ha ricordato il perché abbiamo scelto, continuiamo a scegliere e sceglieremo sempre la pallacanestro!

