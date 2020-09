Manfredonia in Movimento “Energas: deputati di maggioranza e opposizione hanno chiesto info al MISE?”

Manfredonia, 15 settembre 2020. “SORPRESA! I deputati di maggioranza e opposizione ora eletti potevano fare una semplice richiesta di informativa come ha fatto la Lipu, che ha dovuto aspettare i tempi “tecnici” di risposta. E la non chiusura della questione sarebbe stata nota alla Città dall’estate. Ma a maggioranza e opposizione, forse, non fa comodo parlare di Energas in campagna elettorale? Cosa dire? Votateli ancora..

“Ultima considerazione: ne avevamo tre e nessuno ha mandato una sola email al Mise. Se ridurranno i parlamentari chi si curerà di Manfredonia? Rispondetevi da soli. Sono le persone da cambiare non le risorse umane previste”.

Manfredonia In Movimento

https://www.statoquotidiano.it/15/09/2020/deposito-gpl-a-manfredonia-ufficiale-non-risulta-alcuna-rinuncia-dellenergas-al-mise/802785/