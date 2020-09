Manifesti ancora affissi dopo comizio, multa per Napoleone Cera

Foggia, 15 settembre 2020. “MULTAAAAAA!!!Ebbene sì, i Vigili Urbani di San Giovanni Rotondo mi hanno fatto recapitare una multa perché all’indomani mattina del comizio fatto in Piazza dei Martiri c’erano ancora affissi i miei manifesti sul palco. Non dico nulla sul lavoro dei Vigili Urbani e se necessario pagherò la multa, ma la questione è un’altra, quella politica: come si fa a dare credito ad una sinistra che vive ancora di odio e rancore?

E sono ancora più convinto di andare avanti nel mio operato perché la mia politica, quella con la P maiuscola, guarda alla gente e scende in piazza tra la gente. Se la sinistra ha paura di farlo, fatti loro! Noi ci mettiamo la faccia e mostriamo con le cose concrete quello che abbiamo fatto”.

Lo riporta sui social il candidato al Consiglio Regionale della Puglia Napoleone Cera.