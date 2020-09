Matera e Di Salvia da Ischitella: “La Capitanata è più forte e motivata”

Ischitella, 15 settembre 2020. Capitanata più forte, più motivata, più moderna e al passo con i tempi. È stato questo lo spirito dell’incontro organizzato dal Gruppo locale di Forza Italia all’interno del cortile dello storico Palazzo Ventrella a Ischitella il 12 settembre scorso. Presenti i vertici di F.I.: il commissario cittadino Avv. Antonio Giangualano, il vice coordinatore provinciale giovani Michele Budrago, e le due candidate azzurre, l’ex europarlamentare On. Barbara Matera e l’ingegnere gestionale Lorena Di Salvia.

Il convegno, moderato da Grazia Elia Di Paola, ha voluto richiamare la crescente centralità di Forza Italia nel panorama politico locale, facendo il punto su questioni cruciali quali il turismo, strettamente importante per lo sviluppo del territorio. La candidata Di Salvia ha manifestato la scarsa attenzione da parte dell’attuale governatore per le località di Torre Mileto e di Foce Varano: “Non abbiamo riscontro su quanto svolto da Emiliano per incrementare il turismo sul Gargano” ha riferito. Su questa posizione, la candidata Matera ha aggiunto “Tra Vendola ed Emiliano, oggi collezioniamo quindici lunghi di anni di malgoverno che ha provato a trovare soluzioni per questa terra senza efficacia. Dev’essere chiaro per tutto il popolo della Puglia che il vento di cambiamento è Raffaele Fitto”.

Si è proseguito con un interessante intervento da parte del giornalista Giuseppe Saldutto seguito dal giornalista Giuseppe Laganella che ha parlato delle recenti scoperte storiche nel territorio di Ischitella, come la pietra sacrificale in contrada San Martino, con una nota di critica sui tanti siti non valorizzati e in maggior modo deturpato, dichiarando di aver più volte denunciato il rischio crollo della Torretta di Varano.

Articolo di Valerio Agricola