“Verso la vittoria”, bagno di folla per Dell’Erba e Fitto ad Apricena

Foggia, 15 settembre 2020. Ieri sera il candidato alla Regione Paolo Dell’Erba, nella lista La Puglia domani, ha tenuto un comizio in piazza ad Apricena con il Sindaco Antonio Potenza ed il candidato Governatore Raffaele Fitto. Una piazza stracolma di gente (nel rispetto delle misure anti Covid), difficilmente si è vista in questa campagna elettorale così tanta partecipazione. Un segnale positivo per il centro-destra che trova in Dell’Erba un nuovo importante punto di riferimento per il futuro.

“Siamo ad un passo dalla vittoria” ha sottolineato Dell’Erba dal palco. “Quest’ultimo passo lo faremo tutti insieme domenica e lunedì. Questa sera siamo stati travolti dall’entusiasmo di tanta gente giunta anche da altri comuni della provincia. Siamo una forza, una forza positiva che metteremo a disposizione del Governatore Fitto. Grazie a tutti. Grazie ad Antonio Potenza ed a tutta l’Amministrazione comunale di Apricena. Siete fantastici”.