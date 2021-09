A Pio & Amedeo il Premio Satira: incoronati come “buzzurri”

Foggia, 15/09/2021 – (iltirreno) Sarà un premio per la “scorrettezza” a tenere a battesimo la 49esima edizione del Premio Satira Forte dei Marmi. A conquistarlo sono Pio e Amedeo, il duo foggiano che a suon di polemiche ha scalato la popolarità televisiva, non risparmiando battutacce, polemiche asprissime al limite del trash, l’ultima e più importante con i “Ferragnez”.

A loro la giuria presieduta da Beppe Cottafavi, padre padrone da quattro anni del Premio, ha voluto assegnare il “Satiro” di Altan 2021. «Due buzzurri – spiega la motivazione – che girano il mondo in ciabatte, come fossero a casa loro: i compaesani di cui ci vergogniamo quando siamo all’estero, così protervi nella loro ignoranza da produrre a un certo punto, per estenuazione, un rovesciamento nel quale vediamo emergere, persino alla loro coscienza, il valore di quanto hanno fino a quel momento dileggiato. Un trash talmente consapevole e cercato da sublimarsi nel suo contrario».

Pio e Amedeo, secondo la giuria del Forte hanno riscritto il varietà secondo le regole dell’anti-politically correct, regalando al pubblico un’operazione di “finta cialtronaggine” (parola di Aldo Grasso). Ieri mattina è stato dunque sollevato il velo sui vincitori del Satira Politica 2021, che andrà in scena alla Capannina di Franceschi, sabato prossimo, alle ore 18. (iltirreno)