Da oggi a Vieste si gira il film drammatico “I’m Fallen”

Vieste (Foggia), 15/09/2021 – (garganotv) Vieste a partire da oggi è il set cinematografico del film “I’m Fallen”, dramma familiare ambientato a Vieste, in cui due famiglie trascorrono insieme, come di consueto, le loro vacanze.

I protagonisti sono Adam con sua moglie Elena e il figlio dodicenne Finn e il migliore amico di Adam, Matti, con sua moglie Elisabeth e il figlio Luca, di tredici anni. Un incidente sconvolgerà all’improvviso l’idillio familiare portando i vari personaggi ad una rottura.

Per la prima volta l’intero film sarà girato a Vieste e per due mesi l’intera produzione con oltre 50 maestranze sarà presente sul territorio con una ricaduta economica importante che ci consentirà di allungare ulteriormente la stagione turistica. E l’aspetto più importante è che per la prima volta Vieste sarà il luogo reale del film, nel senso che l’ambientazione farà esplicito riferimento alla nostra cittadina. In altri termini, nel film si dirà di trovarsi a Vieste, contrariamente ad altre produzioni in cui il nome di Vieste veniva riportato solo nei ringraziamenti nei titoli di coda e alla location si dava un nome di fantasia. Inoltre, questo lungometraggio sarà trasmesso sui canali delle tv nazionali di Svizzera e Germania, nostri mercati di riferimento. (garganotv)