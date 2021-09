Estate infinita in Puglia: picchi fino a 36 gradi nel Foggiano

Foggia, 15/0972021 – (meteopuglia) Il richiamo caldo di matrice nord africana sta arrivando sulle nostre regioni e ci regalerà il proseguo di un’ESTATE INFINITA. Già da oggi avvertiremo un deciso aumento termico con punte massime fino a 32/33 gradi in particolar modo sul Foggiano e Salento.

Il clou però è atteso tra DOMANI e VENERDÌ quando correnti calde, portate con lo SCIROCCO, raggiungeranno la Puglia e la Basilicata. Cio determinerà un ulteriore crescendo termico con caldo fino a 36 gradi. Quali saranno le ZONE più CALDE?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il caldo sarà INTENSO e a tratti fastidioso in particolar modo sul Foggiano dove sono attesi i picchi più alti. Caldo intenso anche sul Materano, Tarantino e Salento tutto con temperature comprese tra 32 e 34 gradi. Quando finirà? Secondo gli ultimi aggiornamenti un calo si avrà nella giornata di sabato e in particolare in quella di domenica col ritorno di nubi e venti da Nord. Poi è atteso un peggioramento autunnale per la prossima settimana, ma è prematuro parlarne.