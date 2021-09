“Fiorerosalba.com”: un team specializzato nella formazione che si occupa del tuo orientamento

La formazione è sicuramente un settore importantissimo per la vita di ognuno di noi: dovremmo dedicare tutti maggiore tempo ed energie per ottenere una preparazione adeguata.

Spesso ciò non è possibile per i ritmi di vita giornalieri o per i più svariati motivi familiari o lavorativi. Un’ottima soluzione potrebbe essere avvalersi del supporto di un team online di esperti, che possono dare tutto l’aiuto e le info necessarie per conseguire tappe fondamentali nel campo della formazione.

Una squadra guidata da una figura leader nel settore: Rosalba Fiore, imprenditrice ed iscritta all’albo dei periti ed esperti della Camera di Commercio e del Tribunale di Potenza, ha dato vita nel 2006 a www.fiorerosalba.com, un autentico “faro” nel mondo della formazione e all’università telematica che è diventata negli anni il punto di riferimento di imprenditori e lavoratori di successo. Già Microsoft Certified Trainer e promotrice di corsi di primissimo livello, Rosalba Fiore è la fondatrice di una realtà ormai affermata in vari settori e a vari livelli. L’obiettivo è quello di migliorare il livello di qualificazione delle persone che lavorano, incluso lo sviluppo professionale, attraverso la formazione continua.

I risultati sono concreti e tangibili: grazie ai corsi di fiorerosalba.com ricavano grandi benefici sia i professionisti che le imprese.

I corsi, tutti accreditati e riconosciuti, si rivolgono principalmente ad adulti con difficoltà di frequenza negli atenei tradizionali. Il metodo di apprendimento principale è quello dell’e-learning, ovvero tramite l’apprendimento telematico, che permette a tutti, soprattutto

alle persone molto impegnate, di frequentare le lezioni in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento, semplicemente accendendo un pc. Fiorerosalba.com è dunque la soluzione ottimale per chi già lavora e dispone di poco tempo senza dimenticare chi magari è fuori corso e vuole ottenere un’altra occasione.

Infatti per quanto riguarda i corsi universitari, l’offerta comprende ben 40 corsi di Lauree e oltre 200 Master Universitari. Le Università Telematiche del portale Fiorerosalba.com sono accreditate dal Miur, questo significa che il titolo rilasciato al termine del corso ha

valore legale in Italia ed è riconosciuto in Europa.

Rosalba Fiore, grande esperta nel settore e Laureata in Matematica, ha conseguito numerose certificazioni internazionali ed ha completato la sua formazione nel 2018 con studi in economia e marketing alla prestigiosa Università americana Harvard Business School Online. Ha un’esperienza ventennale, maturata come consulente e formatrice

presso grandi multinazionali ad esempio Alitalia, Poste Italiane, Autostrade per l’Italia, ISUFI Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare.

Fiorerosalba.com: “Il turismo riparte e cerca nuovi Destination Manager”

Il Destination Manager si occupa di valorizzare e rilanciare un territorio, mettendone in luce e promuovendone le peculiarità (culturali, ambientali, enograstronomiche), definendo strategie, coordinando i diversi attori in campo. È un consulente, in sostanza, che può lavorare come professionista autonomo (affiancando le pubbliche amministrazioni o i consorzi turistici) oppure come dirigente in strutture private e pubbliche oppure ancora come esperto nelle agenzie di viaggio, negli Enti di promozione locale, in agenzie

di comunicazione o di servizi per imprese alberghiere e operatori del settore.

Come si diventa Destination manager?

È una figura professionale innovativa di livello manageriale che necessita di competenze varie: lingue straniere, mercato turistico, marketing, normative del settore, cultura generale, oltre che disponibilità a viaggiare, flessibilità, capacità organizzative.

Importante è la formazione sul campo, con esperienza nella promozione

turistica, ma bisogna ottenere una laurea in scienze turistiche, seguita da una laurea magistrale specialistica, per conseguire le basi minime per fare carriera nel settore.

Se piace viaggiare, scoprire nuovi luoghi e nuove culture e fare un lavoro creativo, quella del Destination Manager può essere la professione adatta: basta chiedere informazioni sui corsi online di “Fiorerosalba.com” in grado aprire le porte verso un nuovo modo di

fare turismo.