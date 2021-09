Foggia, riparte lo storico FotoCineClub

Statoquotidiano.it, Foggia, 15 settembre 2021. FotoCineClub di Foggia riapre la propria sede di Via Ester Lojodice, 1, dopo il periodo di chiusura dovuto alle note cause pandemiche. A riportarlo è una nota diffusa dallo storico presidente del circolo foggiano, Nicola Loviento.

La riapertura avverrà mercoledì 15 settembre alle ore 20,30 con le mostre di Raffaele Battista “La cura – colori, profumi, sogni ed emozioni”, di Alfonso delli Carri “Passaggi di stato” e di Nicla Cannito “ Il respiro dello Junno” e con ulteriori contributi fotografici di Monica Carbosiero, di Carla Prencipe e del circolo fotografico di Bari Kaleidos.

Lo storico circolo foggiano riprende l’attività dal vivo dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia e riapre proprio con quelle mostre annunciate lo scorso fine ottobre e facenti parte della nona edizione del festival “FoggiaFotografia: La Puglia senza confini” che si è potuto svolgere solo parzialmente.

Durante la pandemia l’attività del FotoCineclub di Foggia non si è mai fermata, ma si è dovuta necessariamente svolgere utilizzando le piattaforme on line, sia per i corsi di fotografia che per i numerosi incontri con autori di livello nazionale ed internazionale, ora passato anche il periodo estivo riprende l’attività in presenza, rispettando tutte le attuali norme anti covid : green pass, mascherine e distanziamento.

Raffaele Battista di Lucera, è da sempre appassionato di fotografia mosso dall’instancabile ricerca di nuove tecniche e suggestioni artistiche, trovando un approdo nella fotografia di paesaggio. Gli scatti, presentati in questa mostra sono tutti a colori e sono caratterizzati dalla semplicità della composizione, dalla morbidezza dei toni e dalla sinuosità delle linee. Insignito dalla FIAF nel 2017 dell’onorificenza di Artista della Fotografia Italiana, per i significativi meriti artistici ed espressivi, ha al suo attivo varie pubblicazioni e numerose mostre personali e collettive presso musei e centri culturali italiani ed europei.

Alfonso delli Carri fotografo professionista dal 1997, anch’egli Artista della Fotografia Italiana, è un esperto stampatore in camera oscura e nella stampa digitale fine-art, è docente di fotografia per numerosi PON Europei presso Istituti di scuola media superiore, nonché docente di fotografia riconosciuto dalla FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografia, e autore di numerose mostre fotografiche personali e collettive ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi fotografici in Italia e all’estero. La sua mostra è rappresentata da scatti effettuati su pellicola bianco e nero.

Nicla Cannito, appassionata fotografa di Manfredonia, presenta una sua visione del rione Junno di Monte Sant’Angelo tutta in bianco e nero con la presenza di una modella che fa da guida alla conoscenza di questi scorci garganici che hanno conservato il sapore e gli odori di un mondo che non c’è più.

Raffaele Battista, Alfonso delli Carri e Nicla Cannito sono soci del FotoCineClub di Foggia. In occasione di questa riapertura il FotoCineClub di Foggia presenterà anche la decima edizione di “FoggiaFotografia: La Puglia senza confini” che partirà alla fine di ottobre e che si avvarrà come sempre della collaborazione del Comune di Foggia e della FIAF la Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche cui è associata fin dal 1969, anno di nascita del circolo foggiano

FOTOGALLERY FOTOCINECLUB FOGGIA: