Gaudiano ultimo vincitore Sanremo Giovani: eliminata categoria

Foggia, 15/09/2021 – (sharingtv) Niente categoria Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2022: è una delle principali novità dell’Amadeus Ter. I due artisti vincitori di Sanremo Giovani avranno accesso diretto alla gara dei Campioni.

Inoltre, in base al nuovo regolamento di Sanremo Giovani, si abbassa ulteriormente la fascia di età per partecipare, tra i 16 e i 29 anni (alla data dell’1 gennaio 2022) e i 30 artisti selezionati che accederanno alle audizioni dal vivo dovranno proporre alla Commissione Musicale due brani inediti, uno per Sanremo Giovani, mentre il secondo sarà presentato – in caso di vittoria – a febbraio nella 72ª edizione del Festival.