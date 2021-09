“Il primo giorno di scuola segna la vita di ognuno di noi”

E poi…arriva il primo giorno di scuola, tanto atteso e tanto temuto! Per qualcuno è il primo in assoluto, per altri rappresentata invece il traguardo di un ciclo quasi adempiuto! Il primo giorno di scuola è un giorno che segna la vita di ognuno di noi , è un giorno che porta con sé Speranza e futuro, passato e presente!

Non importa dove, non importa come, ciò che importa è che ci sia un inizio, e con esso tutti i bambini del mondo possano sperare nell’ avvenire. Non importa dove ,non importa come ciò che conta è credere in loro! Non importa dove, non importa come ciò che conta è consegnare nelle loro mani una lanterna accesa che rappresenti un faro nel quale potersi incamminare e nel quale potersi rifugiare quando tutto va a rotoli.

Non importa come, non importa dove l’importante è non dimenticare che i bambini hanno bisogno di qualcuno che creda in loro!

Non importa come non importa dove, la scuola insegna ad essere liberi, Liberi di parlare, di sognare, di scegliere, amare e vivere.

Non importa dove, non importa come, l’importante è non temere di ricominciare. Non importa dove, non importa come l’ importante è insegnare che la scuola è un grande arcobaleno ogni colore con le sue sfumature rappresenta l’unicità.

Non importa dove, non importa come l’ essenziale è insegnare loro il rispetto di ogni colore, cultura o religione!

Buoni inizio!

Dott.ssa Mariana Berardinetti

Consulente Tecnico Pedagogico

Educatrice Professionale socio_pedagogica

Counselor

Master in Psicopatologia dell’età evolutiva

Tecniche e Interventi sui disturbi dello Spettro Autistico-Dop

Gestione delle Disabilità intellettive-cognitivo-sensoriali

Tecnico del Comportamento

Terapista ABA

Facilitatrice di Mindfulness

Volontaria Unicef

Collaborazione con la Cattedra di Pedagogia Generale e Sociale,

Università Statale di Milano,

A.A.2020-2021,

Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’ età evolutiva

Referenza :Prof Federico Fenzio