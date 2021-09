Saggi o sapienti? Tornare a scuola con Socrate

La prima lezione è importante. Forse è la più importante. E lo sarà ancora di più dopo tutti questi mesi di DAD. Ci si incontra e ci si ritrova. E si comincia con l’accoglienza, intavolando una conversazione che faccia da cerniera tra il tempo della spensieratezza estiva e quello ricco di impegni che ci accompagnerà nel periodo invernale. Si chiedono i nomi, da dove si viene, che cosa si è fatto, etc.

Si fa così con i ragazzi. E’ la scusa per entrare nella loro vita, per farli aprire, per cominciare a conoscersi e a familiarizzare. Per cominciare a capire che se siamo qui è per fare un percorso sia personale che di gruppo. Che siamo una piccola comunità. Che a scuola si viene per ricevere ma anche per dare. Per crescere e maturare. Per imparare, ma anche per sbagliare.

Quando faccio la prima lezione di filosofia ai ragazzi di terza liceo, la prima domanda che mi fanno, e che io stesso faccio loro, è: “Che cos’è la filosofia?”. Che strano! La filosofia, spesso intesa – o meglio fraintesa – come la scienza delle risposte si pone invece come la scienza delle domande. E il domandare è sempre proprio di qualcuno che non sa. O meglio, come diceva Socrate, che “sa di non sapere”, aspetto, questo, che il grande filosofo umanista N. Cusano, del XV sec., definirà come “Dotta ignoranza”.

Ma perchè cominciare con Socrate? Se viene considerato il più grande filosofo della storia, non è perché abbia detto cose più importanti degli altri, ma perché ciò che ha detto lo ha vissuto sulla propria pelle, pagando di persona e con la stessa vita la verità che ha cercato e difeso. Ci ha insegnato a non sventolare verità di cui non possiamo portare il peso. Perché la verità non si esibisce, ma si patisce. E la verità non è un dogma, ma un cammino.

Come ha detto il filosofo Pierre Hadot, uno dei più grandi studiosi della filosofia antica, “I discorsi filosofici degli antichi sono «esercizi spirituali» che non mirano ad in-formare, ma a formare e a trasformare noi stessi. E se filosofare vuol significare anche «esercitarsi a morire», esercitarsi a morire vuol dire esercitarsi a vivere con piena lucidità, staccarsi dal proprio io per aprirsi ad una prospettiva universale: questo è l’itinerario della saggezza”. Ecco la sfida: si tratta di diventare non tanto “sapienti” (ce ne sono già troppo in giro, veri o presunti!), ma al contrario “saggi”.

Il filosofo di Atene, inoltre, si definiva a-topos: “senza luogo”. Era senza luogo non perché non ne avesse uno, ma perché egli riusciva a stare ovunque e con chiunque, anche con i propri avversari. Riusciva a render ogni luogo un luogo. Evitava di trasformare i luoghi in non-luoghi. Si sentiva ovunque straniero perché ovunque potesse essere capace di sentirsi a casa. Rendeva casa le non case: le strade. la città, i volti che incontrava, le situazioni che affrontava. La politica. Le parole. Il dolore. L’amore! Perfino la morte, tanto che davanti ad una sentenza ingiusta, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non scappa.

E, allora, eccoci qui ragazzi!

Dopo questa pandemia, ancora più la filosofia vi insegnerà la spaesatezza. Per abitarla. Perché, se non saprete abitarla, vi sentirete più spaesati di quanto voi già non siate. Voglio che vi entri dentro e che vi porti per un attimo via, per disabituarvi alle certezze che fino ad ora vi hanno protetto. Chi è spaesato non possiede, attraversa. Non prende e non cattura, ma riceve e poi lascia andare. Dice grazie e riconsegna. Condivide, non accumula. Non consuma e non abusa, ma usa con rispetto perché sa che ciò che gli capita davanti non è solo suo. Rimette in circolo senza mai chiudere il cerchio. Non vede mai se stesso come il centro. Chi è spaesato si sente ospite, mai padrone. Per questo ospita chi è spaesato come lui.

Voglio che vi disabituiate ai luoghi che vi hanno detto di occupare, agli spazi che vi hanno detto di conquistare o che vi hanno regalato per dominare. In alternativa ai troni e alle cattedre fatte di potere, vi proporrò di vivere l’erranza delle strade. La geografia delle periferie. Quel nomadismo spirituale che non vi farà mai sentire in pace con voi stessi, con ciò che avete e con ciò che siete, per aprirvi a ciò che ancora ci resta da conoscere, da fare e da essere. Quest’anno vi insegnerò un nuovo battesimo: quello che un mio ex alunno in Facoltà ha definito, in un suo libro, “il battesimo della complessità”. Che siate atei o credenti!

Vi insegnerò il deserto interiore del vangelo e quello tragico di Zaratustra, per attraversarlo, per vincere il “deserto apatico” fatto di soluzioni facili, perché possiate portare un sano e sacro vuoto nel cuore di tutte quelle pienezze inutili che non saziano. Impareremo a distinguere l’essenziale dal superfluo, l’eccesso dal necessario. Vi insegnerò l’inquietudine che vi salverà dalla noia. L’arte della dialettica per verificare la veridicità di ciò che vi viene detto. Non la retorica per far apparire vere le bugie che vengono confezionate per dominarci.

La filosofia vi insegnerà a pensare camminando, come facevano i peripatetici. A camminare e non a stazionare. E il cammino è fatto di salite e di discese repentine. Un saliscendi fatto di alternanze imprevedibili. Spesso prenderemo dei sentieri che pare non portino da nessuna parte, perché a volte il viaggio è più importante della meta. Vi insegnerò l’arte del dubbio, perché i dubbi aiutano a crescere. Meglio una verità che resiste al dubbio piuttosto che una che lo teme.

Non si tratta di pensare per risolvere problemi. Perché, in un tempo che non pensa, come diceva Heidegger, il pensare stesso sarà il nostro primo problema. Demoliremo risposte date e scontate per far nascere domande nuove. Quelle che nessuno più si pone e che pur stazionano dentro di voi. E per farlo salveremo il pensiero chiedendo aiuto alla immaginazione. Non avremo paura delle nostre intuizioni. Romperemo le dipendenze, di qualsiasi tipo esse siano, per tenerci la nostra sana autonomia e imparare che la libertà va a braccetto con la responsabilità.

Dovete imparare anche a smarrirvi per potervi di nuovo cercare e ritrovare. Intraprendere sentieri che potrebbero anche interrompersi, lasciandoci, di notte, scoperti e spiazzati. Toccheremo il fondo oscuro delle nostre fragilità, non per vergognarci, lasciandoci deprimere o scoraggiare, ma per assumerle e trasfigurarle. Ci renderemo conto, come ha scritto la filosofia C. Ternynck, «la caduta si rivela una traversata». Trasformeremo le ferie in feritoie. Allora vi renderete conto che il buio fa da sfondo alle stelle e che, come diceva De Andrè, “Dai diamanti non nasce niente/Dal letame nascono i fior”.

Vi insegnerò la contraddizione, perché la ragione è plurale, diversificata, e la verità è sinfonica. Non sta mai da una parte sola. La ragione è un insieme di frammenti che si trovano sparsi come dei piccoli semi negli anfratti della nostra vita. Essi sono da cercare e da ricomporre. A vote da soli, altre volte insieme.

Vi insegnerò il dia-logo, cioè la parola che sta nel mezzo. Che appartiene a tutti e non solo agli addetti ai lavori. Anzitutto il dialogo con voi stessi perché possiate capire e conoscere che cosa sta accadendo nel fondo della vostra anima, nei meandri del vostro corpo. Per cercarne i confini che mai troverete, tanto profondo, come diceva il filoso Eraclito, è il suo Logos.

Per entrare nelle stanze segrete della vostra intimità, dove mamma e papà non possono più farlo. Dove si gioca la verità di voi e su di voi, quello che pensate e quello che state progettando di costruire e che avete scelto di realizzare.

“Conosci te stesso” diceva Socrate, riprendendo il detto dell’oracolo di Delfi. Per imparare a stare bene con te, sì da essere una risorsa nelle relazioni sociali. Un dono e non un peso o un semplice gioco che non porta a niente.

Insomma, si tratta di diventare saggi. Il saggio non è colui che sa, o che si limita a sapere. ma colui che sa usare ciò che sa nelle diverse situazioni in cui si troverà. Non solo. Usando il pensiero critico e creativo, si lascia guidare dalle proprie conoscenze nelle proprie scelte. Il saggio è l’uomo delle scelte giuste e lungimiranti, che vengono prima pensate e ponderate e poi attuate.

A scuola non impareremo nozioni, ma faremo esercizi di saggezza e sperimenteremo la vita con le sue domande e le sue sfide, le sue contraddizioni. Ammettendo che è più quello che non sappiamo che quello che conosciamo. Per questo, a scuola si viene per imparare. Io da voi e voi da me. E insieme, da coloro che prima di noi, anche se hanno sbagliato, ci hanno provato. Usando la ragione e il cuore. Con onestà intellettuale e profonda libertà interiore. Spaesati, ma accomunati da questa grande voglia di capire e di cambiare.

Vi aspetto! Per la prima lezione a scuola di saggezza!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 15 settembre 2021