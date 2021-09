Una carriera da protagonisti nel mondo della programmazione

Una preparazione di alto livello nell’ambito della programmazione rappresenta un biglietto d’ingresso importante per avere delle prospettive lavorative di tutto rispetto. Lo si legge ormai da tutte le parti, e la presenza sempre più massiccia di corsi di preparazione in questo ambito è la testimonianza più chiara che ambire a un futuro da coder è diventato il sogno di molti.

Risulta importante però scegliere la proposta formativa migliore, e in tal senso, quella offerta da aulab spicca rispetto alle altre perché ha il merito di concentrarsi in maniera decisa sul lato pratico , consentendo agli studenti di essere pronti per l’immediato ingresso nel mondo del lavoro al termine dei 3 mesi di corso intensivo.



Comprendere i perché dietro questa caccia a un posto da esperto di codici non è un’impresa ardua. In una società sempre più internet-centrica e informatizzata è facile prevedere che questo tipo di professione sarà sempre più richiesta. Inoltre, si tratta di un lavoro che può essere molto stimolante e lo stipendio da programmatore informatico è tra l’altro di tutto rispetto.

Molto spesso però la realtà lavorativa all’interno delle aziende che operano in questo settore è ben diversa e si vengono a creare delle dinamiche che non fanno altro che far sembrare il lavoro del programmatore come una mera catena di montaggio applicata all’informatica.



Questo non fa altro che creare operatori scontenti e poco motivati con un impatto negativo anche sulla qualità del loro lavoro.

Lavoratore scontento = lavoro di qualità discutibile

Quando un lavoratore, in qualsiasi ambito, comincia a sentirsi inutile e continua a fare quella professione solo per portare a casa lo stipendio, si crea una situazione che è deleteria per ambedue la parti.

Alcune volte si arriva a questo tipo di situazione a causa di mansioni ripetitive e decisamente poco stimolanti. Altre volte, invece, la causa è legata all’utilizzo del lavoratore in un ambito che non gli si attaglia per nulla, e che non rispecchia le sua attitudini e le sue capacità tecniche.

Infine, in determinati ambienti, il non sentirsi apprezzato e il non essere visto come un asset importante e strategica in quella realtà produttiva, porterà a una perdita di stimoli e di motivazioni che andranno a ripercuotersi direttamente sull’operato del lavoratore.

La giusta attitudine



Il primo passo che un programmatore può compiere è quello di tenere a mente che sta operando per la creazione di qualcosa che ha un impatto positivo e che andrà ad influenzare la vita delle persone. Avere un interesse costante per il prodotto a cui si sta lavorando è essenziale per far sì che il percorso che si dovrà compiere per giungere a quel risultato non diventi una via crucis, e affinché la qualità generale resti sempre elevata.

Il problema però è che nel sistema produttivo si tende a far specializzare i lavoratori in determinate mansioni, in modo che gli stessi possano produrre in maniera più spedita e senza cali a livello qualitativo. Secondo questo schema, uno sviluppatore che è bravo nella creazione di un particolare prodotto, sarà costretto a ripetere lo stesso tipo di operazioni all’infinito.

La buona notizia è che, al contrario di altre realtà lavorative, il mondo della programmazione permette transizioni semplici e immediate grazie all’acquisizione di skill facilmente trasferibili in altre nicchie del mercato e su produzioni differenti.

Uscire dal vicolo cieco

Se un programmatore comincia a sentirsi intrappolato all’interno di un lavoro che ama e che invece dovrebbe essere motivante, quello che deve cominciare a fare è valutare tutte le opzioni a disposizione per uscire dall’impasse.

Nel mondo dell’informatica, caratterizzato dal cambiamento continuo, darsi per vinti non ha senso perché ci sarà sempre un’opportunità migliore da sfruttare. Ma il volere una cosa non significa automaticamente che la si otterrà. Ci sono degli ostacoli da superare, come quelli rappresentati dall’accrescimento del proprio bagaglio tecnico o quello dell’esperienza.

Il primo aspetto è facilmente bypassabile con la giusta determinazione e un impegno totale, grazie anche alle tantissime risorse presenti online.

Il secondo è invece un po’ più complesso, ma non per questo deve far perdere le speranze. Ogni esperienza lavorativa, comprese quelle fornite gratuitamente, ad esempio ad amici o a enti benefici, può essere usata a proprio vantaggio per rendere il proprio portfolio più attraente. (nota stampa)