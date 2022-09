“Dieci ammazzamenti in stile narcos messicani”: Foggia secondo Vanity Fair

FOGGIA, 15/09/2022 – “È la terza provincia del Paese in cui si vota di meno (sotto al 42%). Fra dieci giorni qui si va alle urne per decidere di un futuro che da questa prospettiva sembra deciso da tempo. Mauro Pitullo, un giornalista foggiano che si dedica a progetti solidali, ci offre una visione ancora più scoraggiante: «Il problema non è solo chi non vota più. Il problema sono pure quelli che votano. Alle primarie del 2019 c’erano i pullman pieni di elettori trasportati al seggio della Palestra Taralli. “Qualcuno” aveva dato ordini perché i bar offrissero il pasto a tutti. C’è poi chi ha votato in cambio di venti euro, altri per un chilo di pasta».

Italia, anno 2022. Nel quartiere Candelaro hanno varato la versione «voto di scambio 2.0» ora denominato voto di sopravvivenza. Il «qualcuno» di cui parla Mauro è un potere malefico che da anni sostituisce lo Stato e comanda a pistolettate e intimidazioni, fiancheggiato da una scarsa attenzione dei media. Il ventenne freddato pochi giorni fa a Orta Nova per futili motivi? Poche righe nelle pagine interne. Stessa storia Alessandro Scopece, precedenti per droga, proprietario di un autolavaggio, crivellato qualche settimana fa davanti alla chiesa del Sacro Cuore di fronte a dei ragazzini che giocavano.

Quartiere Candelaro, ancora quello. Da inizio anno fanno dieci ammazzamenti in stile narcos messicani. E il 25 settembre la gente dovrebbe preoccuparsi di andare a votare. Ludovico Vaccaro è un uomo simbolo per i foggiani che non vogliono rassegnarsi. È il Procuratore capo del Tribunale di Foggia, città in cui è nato. Mi riceve nel suo ufficio al terzo piano del Palazzo di Giustizia perché è convinto che parlare pubblicamente di questo lembo ferito d’Italia sia il primo passo per dare vita a un cambiamento”.

Fonte: “Il voto visto da Foggia, la città invisibile”, Vanity Fair