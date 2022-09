Elezioni Confcommercio Foggia, Gelsomino chiede più serenità fra i soci

Stato Quotidiano, 15 settembre 2022. “Il mio percorso alla guida di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia si concluderà il prossimo 24 settembre. Nel ringraziare quanti hanno sostenuto, ma anche contrastato il mio impegno, sono certo che Antonio Metauro saprà garantire la nostra azione nel solco della continuità”.

Così Damiano Gelsomino, attuale presidente di Confcommercio nonché presidente della Camera di Commercio e di Union Camere Puglia, alla vigilia del rinnovo dei quadri dirigenti della Confcommercio della Provincia di Foggia. Nei giorni scorsi ci sono state alcune polemiche sul successore espresse da alcuni soci che non si sarebbero sentiti coinvolti nella scelta: “Puntare su un rilancio associativo – prosegue la dichiarazione di Gelsomino- in cui tutti, me compreso, devono sentirsi impegnati, archiviando polemiche speciose ed astiose che non hanno giovato a nessuno, perché il nostro compito era e rimane quello di tutelare le aziende, salvaguardando la loro funzione sociale nelle dinamiche sociali che attraversiamo, già parecchio complicate per le note vicende economiche in cui versa il Paese”.

“L’avvocato Antonio Metauro è un imprenditore di grande affidabilità, come dimostra la sua lunga esperienza professionale al vertice di aziende moderne che hanno un profondo radicamento nel territorio. La sua indicazione nella fase d’ascolto di parte della base associativa è stata pressoché unanime. E questo è un segno che, voglio augurarmi, serva anche a ripristinare un clima associativo più sereno e responsabile, rispettoso delle regole e delle scelte che, nella tradizione democratica interna, saranno compiute in maniera solare e trasparente”.