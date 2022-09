FOGGIA, 15/09/2022 – “ALI SOSPESE…in partenza da Foggia. Mentre proseguono le procedure e il lavori per rendere operativo l’Aeroporto Gino Lisa di Foggia si sta per imbarcare “Ali Sospese“ l’Iconica opera d’arte ” di Gianfranco Rizzi tornerà a spiccare il volo. Per decenni, l’opera ha adornato l’ingresso dell’aeroporto Gino Lisa e lì tornerà dopo il suo Viaggio in direzione Bari dove sarà sottoposta ad una cura di bellezza”.

Lo riporta Aeroporti di Puglia