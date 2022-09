Foggia, il cellulare rubato a bimbo è stato restituito

FOGGIA, 15/09/2022 – Una telefonata anonima al locale con una semplice comunicazione: il luogo dove poter ritrovare il cellulare rubato qualche ora prima. C’è una sorta di lieto fine nell’ignobile vicenda che ha coinvolto, suo malgrado, un bambino vittima del furto di un telefono in pieno centro a Foggia.

La vicenda, che ha indignato tutta la città, ha visto come protagonista negativo un soggetto, immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell’Osteria La Giara, distrarre con una scusa un ragazzo per poi avvicinarsi, e rubare il cellulare al fratello piccolo del giovane che si era momentaneamente allontanato. Non è dato sapere se a convincere il ladro sia stato anche il clamore mediatico o l’impossibilità di utlizzare il cellulare, ma comunque l’auspicio è che la vicenda – con tanto di denuncia alla Polizia – sia di insegnamento a qualche potenziale malintenzionato. (foggiacittàaperta)