Manfredonia, cinghiale ripreso a spasso nel porto turistico (VIDEO)

MANFREDONIA (FOGGIA), 15/09/2022 – “Buongiorno Stato Quotidiano, vi giro questo breve video girato stamattina da un mio amico, fuori il porto turistico Marina del Gargano, cinghiale a spasso… Per Manfredonia!!!”

Solo due giorni fa si è tenuto in mattinata in Prefettura di Foggia il tavolo istituzionale sull’emergenza cinghiali, convocato dal Prefetto su sollecitazione dei sindaci di Lesina, San Nicandro Garganico e Cagnano Varano. Gli animali sono diventati ormai “ospiti” fissi dei centri storici di molte città garganiche, oltre che costituire un serio pericolo per la sicurezza stradale, come evidenziato dei numerosi incidenti, anche mortali, che si sono verificati negli ultimi anni.

Erano presenti le parti tecniche di Regione Puglia e ATC, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano e ANAS. Dall’incontro è stato acclarato che la popolazione dei cinghiali sul Gargano ha assunto numeriche ormai incontrollate. E’ stato chiarito in sede istituzionale che il metodo più funzionale e celere per riportare la popolazione di ungulati a livelli controllati – atteso anche il fenomeno della peste suina e i rischi connessi – è quello della caccia selettiva.

L’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, che stava già lavorando sul tema, ha preso impegni precisi, tra cui l’implementazione di maggiori unità di cacciatori da formare per il selecontrollo, la zonizzazione delle aree del Gargano esterne all’area Parco, l’inizio della caccia selettiva a conclusione della stagione venatoria ordinaria (gennaio). Il Parco Nazionale del Gargano, che ha già predisposto il piano poche settimane fa’, facendolo approvare dalla Regione, seguirà ad attivarsi per il selecontrollo per l’area di propria competenza unitamente alla Regione.

L’ANAS valuterà la possibilità di predisporre segnaletica dedicata sulle maggiori arterie di sua competenza. Il Prefetto ha stabilito che quello di ieri sarà un tavolo permanente che, salvo emergenze ulteriori, si aggiornerà all’inizio di febbraio 2023, anche per valutare lo stato delle attività alla luce degli impegni e si arricchirà della partecipazione di altre autorità.