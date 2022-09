Meteo Puglia, dall’estate al (quasi) inverno: previsto brusco calo termico

FOGGIA, 15/09/2022 – (meteopuglia) Dalle stelle alle stalle dicono alcuni detti, in questo caso dalle spiagge alle giubbotti pesanti, soprattutto per il fatto che il raffreddamento sarà anche acuito dall’enorme sbalzo termico che il corpo umano farà fatica a metabolizzare in così poco tempo. Stiamo parlando di un salto termico tra questi giorni e la metà della prossima settimana di circa 20 gradi.

Fonte: meteopuglia

Difatti in questi giorni le temperature saranno di 7-8°C al di sopra delle medie stagionali mentre mercoledì 24 (immagine seguente) le temperature saranno di circa 12°C al di sotto delle medie quindi è uno sbalzo di circa 20°C!!!!! Praticamente come dice il titolo dall’estate al quasi inverno con le minime nelle zone interne ad una sola cifra anche sulla Puglia!

di Antonio Di Girolamo



L’immagine seguente mostra la proiezione serale del modello americano incentrata nella giornata del 21 settembre, in concomitanza dell’equinozio di Autunno. Sarà veramente un equinozio autunnale e le giornate estive attuali saranno solamente un dolce ricordo. Se le proiezioni saranno rispettate non è escluso che si possano battere alcuni record negativo di temperatura per il periodo. Pensate solamente che vi potranno essere le prime nevicate sull’Appennino al di sopra dei 2000 metri ma anche al di sotto tra mercoledì 21 e giovedì 22, una cosa che non accadeva da circa 20 ANNI! (meteopuglia)