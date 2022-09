Ricordando Moana: la leggenda dell’eros ci lasciava 28 anni fa

Foggia, 15 settembre 2022 – La diva “Moana”, un nome scelto dai genitori rifacendosi a luoghi mitici cercati sull’atlante geografico e che in lingua polinesiana significa “il posto dove il mare è più profondo”.

Moana Pozzi ha incarnato il modello di donna misteriosa e sensuale, oltre che di grande bellezza, capace di ammaliare gli uomini, esercitando una particolare influenza su chi la circondava, anche grazie ad un’ indubbia intelligenza e originalità.

La morte improvvisa e avvolta nel mistero, avvenuta a soli 33 anni il 15 settembre di 28 anni fa, la trasformò in un’icona indiscussa e inimitabile, quasi immortale, seppur lasciando nella malinconia tanti ammiratori increduli.

A distanza di tanti anni risulta ancora oggi impossibile trovare una nuova “Moana”, è difficile anche solo pensarlo. Qualche fan nutre ancora la speranza che sia ancora viva da qualche parte del globo, come i grandi che hanno lasciato questa terra, potremmo citare Elvis, Lennon o Michael Jackson. Si tratta, ovviamente, solo di reazioni di chi non ha intenzione di dire addio al proprio beniamino e si permette di sognare un destino diverso, meno duro della realtà.

Anna Moana Rosa Pozzi nacque a Genova il 27 aprile 1961, in una famiglia molto cattolica. Figlia di Alfredo, ricercatore nucleare, e di una casalinga, Giovannina Alloisio, quest’ultima di originaria di Lerma, paese in provincia di Alessandria. Trasferitasi a Roma appena maggiorenne (1979), lavorò saltuariamente come modella e come comparsa in numerosi film.

La sua carriera cinematografica iniziò nel 1980 con piccole parti in commedie. Sempre nel 1980 girò il suo primo lavoro in cui compariva a seno nudo, un cortometraggio dal titolo Smorza ‘e llights ovvero Caserta by night, per la regia di Arnaldo Delehaye, con Renzo Arbore, nella stanza da letto reale della Reggia di Caserta.

Era una persona molto ambiziosa e quando si accorse che questa strada non l’avrebbe portata al successo, si dedicò alla strada dei film di “genere erotico” come scorciatoia per la notorietà.

Il suo primissimo film hardcore dal titolo Valentina, ragazza in calo, risale al 1981 e non era accreditata con il suo nome, ma come Linda Heveret, anche perché in quel periodo stava conducendo un programma per bambini, Tip Tap Club, su Rai 2. Lo scandalo della doppia personalità venne comunque a galla procurandole la cacciata dalla RAI, ma lei stessa ammise di averne ricavato una certa pubblicità.

Risale al 1986 la sua prima pellicola a luci rosse del circuito di serie A dove era accreditata col suo nome fin dal titolo, Fantastica Moana, per la regia di Riccardo Schicchi.

Entrata nell’entourage dell’agenzia Diva Futura di Schicchi, nello stesso anno partecipò allo spettacolo live Curve deliziose che lanciò definitivamente la sua carriera in tale mondo e le diede anche una notevole pubblicità sulla stampa per via dello scandalo con risvolti giudiziari che ne nacque.

Divenne assai popolare grazie alla televisione, ai cui programmi cominciò a essere invitata, anche grazie a risorse intellettuali e culturali sino ad allora, per il grande pubblico, insospettabili per un personaggio di tale mondo.

Pubblicò il libro La filosofia di Moana a proprie spese (20.000 copie per un costo di sessanta milioni), fondando una casa editrice diretta dal giornalista Brunetto Fantauzzi: nel libro raccontava di personaggi famosi con cui avrebbe avuto rapporti. Il libro fece scalpore, anche per alcuni commenti e veri e propri voti sulle “prestazioni” degli occasionali partner, fra i quali figurava anche un uomo politico inserito senza nome, sebbene notevoli indizi facessero capire, soprattutto con il senno di poi, che si trattava di Bettino Craxi, non ancora Presidente del Consiglio e allora segretario del PSI.

Molto nota è anche la sua performance televisiva nel programma L’araba fenice (1988), nel quale faceva la critica di costume “vestita” solamente di un cellophane trasparente. Nell’estate 1992 condusse su Italia 1 in seconda serata, di sabato, il programma televisivo Magico David dedicato a David Copperfield.

La Morte

Moana morì all’Hotel de Dieu di Lione il 15 settembre 1994. La sua morte, ufficialmente dovuta a un carcinoma epatocellulare, fu improvvisa, inattesa (aveva solo 33 anni) e ha dato origine a voci non controllate che affermavano che fosse dovuta all’AIDS, oppure che la stessa notizia del decesso fosse falsa.

Tali voci – che negli anni si sono rincorse e sono state alimentate anche attraverso la pubblicazione di pamphlet – restano il segno più visibile di come Moana Pozzi sia rimasta un’icona ben presente nell’immaginario degli italiani.

Nel 10º anniversario della sua morte (2004), nuove voci sulla sua improvvisa scomparsa sono riaffiorate. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un nuovo fascicolo per scoprire se effettivamente fosse viva o morta. Nel dicembre 2005, al programma di RaiTre Chi l’ha visto? viene presentato per la prima volta il certificato ufficiale di morte dell’ospedale di Lione, dove veniva registrato il giorno esatto del decesso dell’attrice. Le interviste con la famiglia hanno infine confermato le circostanze. In più è stata mostrata anche una tomba senza nome nel complesso di sepoltura “Pozzi” a Lumezzane, vicino a Brescia in Lombardia.

Nel 2005 la famiglia – tramite il fratello Simone – annunciò la pubblicazione di un libro (il cui titolo è Moana, tutta la verità per Aliberti editore) in cui sarebbe stata raccontata la verità sulla vita e, soprattutto, sulla morte dell’attrice. Nel febbraio del 2006, nel corso dell’intervista rilasciata al programma di Raitre Chi l’ha visto?, quello che si credeva il fratello minore di Moana, Simone Pozzi, dichiarò ufficialmente di esserne in realtà il figlio, anche se resta ancora un mistero la paternità. Tuttavia, il figlio dichiarò di non avere intenzione di cercare un padre che non si era mai preoccupato di cercare nessuno dei due.

Ad inizio aprile 2007 viene pubblicata sul quotidiano Il Messaggero un’intervista al marito dell’attrice, Antonio Di Cesco, che rivela di aver aiutato Moana a morire, praticandole l’eutanasia. Rifiutando l’idea di una lunga agonia, aveva preso accordi col marito e così nel settembre 1994, quando ormai non c’era più nulla da fare, questi l’aiutò a terminare le sofferenze facendo entrare delle bollicine d’aria nel tubo della flebo. A metà mese la Procura della Repubblica di Roma, su istanza del produttore Riccardo Schicchi, apre un’inchiesta iscrivendo Di Cesco nel registro degli indagati.

Il 22 giugno 2007, nel corso dello speciale di Enigma (Rai 3) dedicato a Moana Pozzi e condotto da Corrado Augias, Mauro Biuzzi, responsabile dell’Associazione che ne tutela l’immagine, da lui creata insieme alla famiglia, ha mostrato il test dell’HIV cui si sottopose l’artista nel 1992, a definitiva conferma che non aveva contratto l’AIDS.

Associazione Moana Pozzi

A cinque anni dalla morte di Moana, il 7 giugno 1999, Mauro Biuzzi e la madre, Giovannina Alloisio, costituirono l’Associazione Moana Pozzi. Il sito Internet dell’associazione, aperto nel 2004 dopo cinque anni di preparazione, è un “museo online” dedicato all’attrice e il maggiore archivio gratuito esistente di immagini, informazioni e documenti originali su tutte le attività di Moana. Biuzzi, quale Presidente dell’AMP, ha svolto numerosi interventi nei media italiani[42] e stranieri,come anche alcune azioni legali a tutela dell’immagine di Moana. L’associazione ha anche istituito il premio annuale Miss Moana.

La miniserie TV “Moana” con Violante Placido

Moana è una miniserie televisiva del 2009 che racconta la carriera e la tragica fine della famosa attrice pornografica Moana Pozzi.

Nei panni della diva dell’hard una grandissima e bellissima Violante Placido.

La serie è stata ideata e scritta da Cristiano Bortone, diretta da Alfredo Peyretti e prodotta dalla Polivideo FILM per Sky Italia.

Fonti informazioni : (Wikipedia, Biografieonline.it)