Rissa tra donne baresi per questioni ”sentimentali”: traffico in tilt

BARI, 15/09/2022 – Caos per un litigio con colluttazione fisica tra un gruppo di donne nel centro di Bari. Alla base del litigio sembra ragioni sentimentali.

E’ accaduto questo pomeriggio tra via Abate Gimma e via Melo, dove è stato necessario l’intervento di una decina di unità della Polizia locale, che ha portato alla calma una donna in evidente stato nervoso, mentre inveiva pesantemente contro un’altra donna. Alla base del litigio delle ragioni di natura sentimentale. Il violento litigio è stato sedato a fatico dalla Polizia Locale, creando disagi al traffico nel centro di Bari, tanto da essere bloccato per un po’ di tempo. (gazzettamezzogiorno)