“Sommerso e Sicurezza estate 2022” nel Foggiano: scoperti 5 occupati “in nero”

FOGGIA, 15/09/2022 – L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Foggia informa che gli Ispettori del lavoro, congiuntamente a Militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, hanno svolto un’attività di vigilanza speciale nell’ambito della campagna “Sommerso e Sicurezza estate 2022”, che ha interessato le Isole Tremiti, nei settor i dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari.

Nel corso degli accertamenti sono state ispezionate 5 aziende e verificate le posizioni lavorative di 9 dipendenti. Sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite a tutti i lavoratori, dei quali 5 occupati “in nero”. Oltre alle sanzioni, sono stati adottati 4 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di altrettante aziende, di cui tre provvedimenti per lavoro nero e un provvedimento per mancata elaborazione e redazione del documento di valutazione dei rischi.