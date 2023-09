Foggia, 15 settembre 2023. Il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario all’agricoltura, è arrivato in Capitanata. Stamattina si è recato in Prefettura insieme al consigliere regionale Giannicola De Leonardis e i parlamentari Giandonato La Salandra e Annamaria Fallucchi. Ai microfoni dei giornalisti, che gli hanno chiesto risposte su una provincia difficile, di caporalato, lavoro nero, mancanza di sicurezza sul lavoro e su come si può intervenire ha detto:

“Darei una narrazione diversa, questa è una terra con tante eccellenze, imprenditori onesti e gente che ha voglia di lavorare. Cominciamo a raccontare quello che di bello e di sano questa terra può dare alla Puglia e alla nazione.

Il fenomeno dell’illegalità esiste dobbiamo fare in modo di riuscire a cambiare anche dal punto di vista culturale certi atteggiamenti”.

Ha aggiunto che il governo ha aumentato le forze dell’ordine ma soprattutto stiamo cercando di far capire che chi lavora onestamente e rispetta le regole ha la possibilità di aiuto dallo Stato, di fondi europei che, altrimenti, non arrivano”.

Domani mattina, al palazzetto dell’arte, incontrerà il candidato sindaco Raffaele Di Mauro e i tesserati e simpatizzanti di Fratelli d’Italia.