‘Abusi su ragazze’, arrestato un istruttore di scuola guida

Un istruttore di scuola guida è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver molestato pesantemente una 19enne durante le lezioni in auto.

L’uomo, 34 anni, tra l’altro, come emerge da una serie di dichiarazioni agli atti, avrebbe replicato lo stesso schema con almeno altre 10 ragazze, tutte appena maggiorenni e che volevano conseguire la patente.

E’ quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal gip di Milano Luca Milani su richiesta del pm Alessia Menegazzo, nell’inchiesta dei carabinieri di Cernusco sul Naviglio.

Arresto che è stato eseguito nei giorni scorsi, col giudice che ha anche applicato, come richiesto dal pm, l’interdizione all’esercizio della professione per un anno.

“Io sono rimasta paralizzata – ha raccontato a verbale la 19enne – non ho parlato ed avevo paura di dover continuare la lezione”.

Le “dichiarazioni” delle altre “allieve”, che non sono confluite in denunce, “nonostante non risultino allo stato oggetto di responsabilità penale” indicano il pericolo, scrive il giudice, di reiterazione del reato.

L’istruttore, tra l’altro, le portava in luoghi isolati, anche di notte, per le guide e così, si legge ancora negli atti, la loro “capacità di reazione era ostacolata”. Stando all’imputazione di violenza sessuale che ha portato l’uomo ai domiciliari, il 34enne avrebbe abusato della ragazza durante alcune lezioni tra il 14 e il 18 novembre dello scorso anno. E la giovane, qualche giorno dopo, ha presentato denuncia.

“Mi dava fastidio, ero intimorita”, ha raccontato ai carabinieri un’altra delle allieve, tutte ascoltate nei mesi scorsi.

Approfittando delle “manovre” che dovevano fare, stando ai verbali, l’uomo le molestava, sempre verso sera, quando era buio. Il giudice ha ritenuto necessario “inibire temporaneamente all’indagato l’esercizio della professione di istruttore di scuola guida, la quale gli ha fornito l’occasione per delinquere, mettendolo a contatto con numerose giovani ragazze”.

Lo riporta l’Agenzia ANSA