Comunali Foggia, Mainero comizia con Tutolo davanti a una scuola

Foggia, 15 settembre 2023. Davanti alla scuola media Bovio parte la canzone “Pensa”, poi “I bambini fanno oh”, e ancora “In questo mondo di ladri”. Arriva dalla macchina di Giuseppe Mainero, candidato sindaco alle prossime comunali, che gira la città per la campagna elettorale in compagnia del consigliere regionale Antonio Tutolo.

Genitori che vanno a prendere i figli si fermano, come il traffico che non strombazza nei pressi dell’ingorgo. C’è gente che si affaccia ai balconi, tanti curiosi si avvicinano. I comizi di quartiere si fanno a piccoli passi e in vari momenti della giornata.

“Veniamo noi da voi- dice Mainiero-, non organizziamo comizi con truppe cammellate”. Ribadisce il suo “Resto a Foggia”, “è troppo facile abbandonarla, si può decidere ma non si deve essere costretti”.

Tuona contro le “facce della vecchia politica che si ripresentano”, si complimenta con Tutolo, “l’unico che in Regione si occupa della Capitanata”. “Foggia succursale di Bari”, “oggi Foggia è una città morta se non si fa qualcosa per cambiarla”.

Tutolo: “Hanno umiliato questa città, l’hanno fatta diventare terra di mafia anche mediaticamente. Adesso basta! È venuta nuovamente la commissione antimafia a Foggia e io mi sono rotto le scatole. Vorrei che venisse il Ministero dello sviluppo per capire quale sviluppo si vuole dare a questa città”.