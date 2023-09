Crisi al Comune di Manfredonia, Rotice: “Accorato appello all’unità delle forze sane”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Come annunciato nella conferenza stampa dello scorso 6 settembre con l’accorato appello all’unità delle forze sane di Manfredonia che hanno come priorità “il bene della comunita“, stante l’attuale situazione politico-amministrativa del Comune di Manfredonia, nella giornata di oggi ho provveduto formalmente a convocare tutte le compagini presenti in Consiglio comunale (Forza Italia, Con Manfredonia, Movimento 5 Stelle, Manfredonia Nuova, Molo 21, PD, Progetto Popolare, Strada Facendo, lo Voto Gianni, Noi X Manfredonia, i Consiglieri indipendenti) con l’obiettivo di poter definire un possibile percorso condiviso e programmatico di azioni per la città.

Gli incontri consultivi si svolgeranno nella giornata di lunedì 18 settembre a Palazzo di Città”.

Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.