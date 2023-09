Enel Distribuzione condannata a risarcire i danni causati da sovratensione

LECCE – Con sentenza del 7 settembre scorso, pubblicata in data odierna, il Tribunale Civile di Lecce – Sez. I, nella persona del Dott. Guarini ha condannato a risarcire danni per € 13.437 occorsi ad una utente di Vernole a seguito di sbalzi di tensione sulla linea elettrica, che hanno provocato lo scoppio della cabina a palo, prima di estendere le proprie nefaste conseguenze nell’abitazione dell’utente stessa.

I fatti risalgono all’aprile del 2020 quando una forte sovratensione nella vicina cabina di distribuzione Enel ha irrimediabilmente distrutto gli elettrodomestici nell’abitazione di una utente, arrecando peraltro danni all’immobile.

Alle resistenze di Enel nel riconoscere e risarcire il danno arrecato ha fatto seguito un giudizio presso il Tribulale di Lecce, in sede civile, patrocinato per l’attrice danneggiata dall’Avvocato Guglielmo Leuzzi che ha dimostrato al Giudice, in contraddittorio con i legali di ENEL, la responsabilità diretta dell’Ente energetico, condannandolo al pagamento del danno arrecato e delle spese legali. Lo riporta Leccesette.