Incendio dopo Taranto-Foggia, il pm sblocca la curva dopo sopralluogo

FOGGIA – Via libera della procura al sopralluogo nella curva sud dello Iacovone sequestrata dopo l’incendio che ha danneggiato gli spalti del settore, subito dopo il derby tra Taranto e Foggia. Il pm Francesca Colaci, infatti, ha firmato il provvedimento con il quale autorizza il perito indicato dal Comune ad entrare nella curva, attualmente sotto sequestro, per fare una valutazione dei danni, dei lavori e dei tempi necessari per rendere nuovamente agibile l’impianto.

A notificarlo sono stati gli investigatori della Digos, titolari dell’indagine avviata sul rogo dello Iacovone.

Lo scopo è quello di valutare la possibilità di recuperare l’agibilità dello stadio nei settori non danneggiati dalle fiamme. È scontato, infatti, che la curva sud sia destinata a restare chiusa sino agli interventi che saranno necessari per rimettere in sicurezza gli spalti. Discorso che ci si augura sia diverso per il resto dell’impianto. Lo riporta quotidianodipuglia.it.