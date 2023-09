Manfredonia-Altamura a porte chiuse. “Colpa di chi non ha a cuore il bene della città”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il match Manfredonia Calcio 1932 – Team Altamura di domenica 17 settembre, valido per la 2^ giornata di campionato di serie D, si giocherà a porte chiuse. La caotica situazione politica innescata da chi non ha a cuore il bene della città, ha compromesso anche la possibilità di mettere il sindaco nelle condizioni di poter autorizzare lo svolgimento dell’incontro al “Miramare”, mentre l’iter amministrativo-autorizzativo per l’agibilità è in via di definitivo completamento.

Ci siamo attivati con tutte le Istituzioni preposte per trovare la soluzione migliore per non penalizzare ulteriormente la squadra e la società Manfredonia Calcio, in fase di ripartenza dopo un periodo difficile”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.