Manfredonia. Decadimento politico, morale, economico e sociale: povera città

MANFREDONIA – (di Nicola di Bari) Tutti abbiamo ormai da tempo la percezione del forte decadimento politico, morale, economico e sociale della città di Manfredonia. I redditi 2021 dichiarati dai contribuenti sipontini e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it>fiscalità-regionale -locale registrano una condizione economica e sociale della città a dir poco drammatica.

Sono 12.696 le famiglie sipontine che dichiarano redditi fino a Euro 10.000 annui, pari ad un reddito medio mensile di Euro 369, mentre sono 4917 i nuclei familiari che dichiarano redditi annui tra Euro 10.000 e Euro 15.000 pari a Euro 1.033 mensili. In altre parole il 54,02% (17.613 su 32.607) delle famiglie vive al di sotto della soglia di povertà assoluta, altre 8210 famiglie pari ad un ulteriore 25,18% è in condizione di povertà relativa con un reddito medio annuo di Euro 20.249 e un reddito medio mensile di Euro 1.687.

Si avete capito bene il 79,2% delle famiglie sipontine vive in una condizione di povertà pari a 25.823 nuclei familiari.

I redditi tra Euro 26.000 e Euro 55.000 riguardano 5.991 contribuenti pari al 18,97% costituiti in gran parte da professionisti, imprenditori e dirigenti pubblici e privati. I redditi che vanno da Euro 55.000 in su costituiscono il 2,43% delle famiglie pari a 793 nuclei familiari (professionisti, imprese e dirigenti). Un altro dato importante è invece il livello dei consumi nella città. Nel 2021 i consumi sono stati pari a Euro 771.807.350 su un valore complessivo dei redditi dichiarati pari a Euro 532.280.931, in termini percentuali i consumi sono stati pari al 145% dei redditi totali dichiarati.

Questa enorme differenza pari a Euro 239.526.419 costituisce evasione fiscale, corruzione e sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, naspi etc).

Di fronte a questi dati che sconcertano per le conseguenze che hanno sulla dignità delle persone e sulle prospettive della città, che ci portano quasi a perdere ogni speranza di ripresa, è compito della politica, poiché è sempre stato così, aprire gli orizzonti di ciò che è possibile, ragionevole e giusto fare per non cadere nella disperazione. Si perché a guardare questi dati si cade nella disperazione più totale. Invece, siamo afflitti da una classe politica locale- nazionale poco o per niente preparata e malata di inerzia e di miopia assoluta, affannata a cercare interesse personali e di parte da sfruttare.

Una politica che non sa scegliere, che non ha nessuna visione della città, una politica che asseconda gli istinti più beceri, ignorando totalmente il suo senso del bene comune. Dobbiamo tutti insieme rompere il circolo vizioso che a tutti i livelli consente il mantenimento dello status quo fatto di incompetenza, assenza totale di responsabilità e di etica, di perseguimento di interessi personali e di “clan” di appartenenza.

Dobbiamo tutti insieme strappare la retedei loschi interessi e liberare gli spazi per perseguire l’interesse più alto e collettivo: il diritto di tutti a una vita sana, dignitosa e giusta. I dati esposti ci danno una convinzione indiscutibile: questa città, parafrasando una geniale canzone di Franco Battiata (povera Patria), è da tempo governata da gente infame e da buffoni senza né arte né parte che non sanno cosa è il pudore si credono potenti e pensano di avere un potere tale da consentirgli di fare ciò che vogliono. Le ultime surreali vicende politiche della città dimostrano proprio questo.

La città continua ad affondare nel fango della delinquenza, della criminalità, della corruzione, della illegalità diffusa, dell’emigrazione di massa di giovani, dallo spopolamento, della disoccupazione da paesi del terzo mondo e autocratici e, la classe politica non se né vergogna neanchè un po’. Nessuno può pretendere di governare una città se non ha una visione e una strategia della città con le competenze necessarie e il senso del bene comune, se lo fa è un “criminale” e un irresponsabile e, come se mettessimo alla guida di un aereo un tirocinante infermiere; lo schianto è inevitabile. Prima o poi dovrà rispondere a tutti della sua cinica irresponsabilità. Speriamo con fede che la primavera non tardi ad arrivare.

A cura di Nicola di Bari