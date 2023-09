Mattinata: avvistata la Cassiopea Mediterranea, una scifomedusa

MATTINATA (FOGGIA) – “La Cassiopea Mediterranea, è un animale che nuota e si sposta in maniera molto elegante, muovendo in maniera leggiadra il suo cappello.

È una scifomedusa, cioè la categoria a cui appartengono le grandi meduse prive di craspedo, appartenente alla famiglia dei Cepheidae, che non è assolutamente urticante.

Facciamo attenzione quindi, a non “togliere” questo esemplare dai mari, in quanto la Cassiopea Mediterranea, determina l’equilibrio dell’ecosistema del Mar Adriatico e svolge funzione indispensabile nella catena alimentare marina, perché sta prendendo il posto di altri pesci in un mare che con il tempo sta cambiando. Vive in tratti di acqua limpidi e con fondali puliti”. Lo riporta Alessandro Manzella, Resp.le Guardie Ambientali Italiane.