Monte Sant’Angelo, a Michele Totaro “U sculer” il premio “Resistenza casearia”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Premio “Resistenza casearia” al nostro pastore Michele Totaro “U sculer”. Un grande orgoglio per la famiglia di Slow Food Puglia che lo ha affiancato nel suo percorso di valorizzazione della capra garganica che pascola nei prati stabili della nostra regione, tra Gargano e sub Appennino dauno.

Questo riconoscimento, dedicato da Michele ai giovani che come lui hanno deciso di intraprendere una “vita non facile”, è solo un punto di partenza per obiettivi sempre più nobile unicamente finalizzati alla promozione del BENE COMUNE, tanto caro a Slow Food Puglia.