Operaio morto in aeroporto, era originario del Foggiano

BOLOGNA – Un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell’aeroporto Marconi di Bologna è rimasto schiacciato ieri da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo nella notte, intorno alle 3: l’addetto, Alfredo Morgese, era originario di Cerignola e aveva 52 anni; lavorava per un’azienda di Modena. Sul posto la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la Medicina del lavoro, per i rilievi.

Non è ancora chiaro se l’operaio sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo.

La famiglia e il lavoro, per Alfredo Morgese non c’era nulla che valesse di più. Erano i pilastri su cui aveva impostato l’intera sua vita, da quando, giovanissimo, nei primi anni 2000, assieme alla moglie e alle prime due figlie, si era trasferito da Cerignola (Foggia) a Marano sul Panaro (in provincia di Modena). Qui «si è sempre sentito come a casa», racconta il sindaco del paese, Giovanni Galli, che aggiunge «era un esempio per la nostra comunità».