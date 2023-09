Puglia, 16enne accoltellato alla schiena in un parco

BARI – Un 16enne è stato accoltellato alla schiena in un parco di Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Il minore è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Altamura (Bari), dove è ricoverato in condizioni che non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Gravina che hanno avviato le indagini per risalire all’autore del ferimento e accertare il movente.

Sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della zona.

Lo riporta l’agenzia LaPresse.