Real Madrid, 3 calciatori delle giovanili arrestati per diffusione video sesso con minorenne

MADRID – Tre calciatori delle giovanili del Real Madrid sono stati arrestati per la diffusione di un video hard con una minorenne. Lo riportano alcuni giornali spagnoli come Europa Press e El Confidencial. Europa Press scrive che “la Guardia Civil ha arrestato tre calciatori delle giovanili del Real Madrid a Mogán (Gran Canaria) per i loro presunti legami con la diffusione di un video hard con una minorenne di 16 anni.

E’ accaduto a Mogàn, un comune della Gran Canaria.

Le indagini, secondo El Confidencial, sono condotte dalla Polizia Giudiziaria della Guardia Civil di Las Palmas. Secondo quanto riporta El Confidencial, i tre giovani calciatori, tutti delle Canarie, sono accusati di aver diffuso successivamente il video ad altri compagni nella chat di squadra. L’intervento dell’autorità giudiziaria a loro carico sarebbe scattato a seguito della denuncia presentata il 6 settembre dalla madre della minore. Lo riporta l’agenzia LaPresse.