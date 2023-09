Rotice chiede “incontro consultivo”, PD Manfredonia: “Il confronto ci sarà nell’aula consiliare”

Manfredonia – “Abbiamo ricevuto in tarda mattinata un invito del Sindaco per un ‘incontro consultivo… con l’obiettivo di poter definire un possibile percorso condiviso e programmatico di azioni per la Città‘”.

“Nel pomeriggio abbiamo riscontrato l’invito ribadendo che la nostra forza politica è portatrice di una visione di Città e di programmi in larga parte incompatibili con quelli rappresentati dalla compagine guidata dal Sindaco e abbiamo sottolineato l’inopportunità del confronto richiestoci, rinviando alla sede naturale del Consiglio Comunale ulteriori riflessioni, anche alla luce delle scelte che lo stesso Sindaco riterrà di assumere”.

E’ quanto precisa in una nota il Partito Democratico di Manfredonia.