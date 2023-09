Manfredonia – Servizi di intensificazione di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati, sono stati effettuati a Manfredonia, dagli agenti della Polizia di Stato, soprattutto in costanza dell’annuale festa patronale.

In particolare, il 29 agosto scorso, gli agenti in servizio nella Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Manfredonia, su segnalazione di un cittadino, si recavano nell’area in cui erano installate le attività del “luna park“.

Sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di più soggetti intenti ad armeggiare su auto in sosta, i quali alla vista dei poliziotti si davano a precipitosa fuga a piedi, ma uno di loro veniva immobilizzato e messo in sicurezza dagli operatori.

Alla luce delle verifiche effettuate, gli agenti di Polizia procedevano all’arresto in flagranza del reato di tentato furto dell’uomo 55enne, ponendolo a disposizione dell’A.G. competente che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.