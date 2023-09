Tragico incidente in Puglia, moto contro auto: muore anziano

TARANTO – Un incidente mortale si è verificato a Taranto, precisamente nella borgata di Lama in zona circonvallazione dei fiori. Un uomo di 86 anni è morto in uno schianto contro un’auto: l’uomo viaggiava su uno scooter e l’impatto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi.

Le condizioni dell’uomo si sono aggravate già durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. I medici del nosocomio hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La vittima ha accusato una crisi cardiaca ed è deceduta. Sul luogo dell’incidente gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale hanno subito avviato gli accertamenti per accertare con precisione la dinamica dell’incidente. Lo riporta quotidianodipuglia.it.